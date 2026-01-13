Affari Tuoi De Martino commuove con il discorso finale | un bel regalo di nozze

Il 13 gennaio, Affari Tuoi ha regalato un momento di grande emozione con Stefano De Martino, che ha dedicato un toccante discorso finale ad Angelica e Filippo, coppia prossima alle nozze. La puntata si è distinta per il suo tono sobrio e sincero, offrendo agli spettatori un'occasione di riflessione e di coinvolgimento emotivo, senza eccessi o sensazionalismi.

Quella del 13 gennaio è stata una puntata molto emotiva di Affari Tuoi. Stefano De Martino ha introdotto Angelica e Filippo, splendida coppia prossima alle nozze. Per l'occasione ha anche ricordato lo speciale di febbraio, che vedrà una messa in onda in diretta con la celebrazione di un matrimonio. I due raccontano un po' della loro vita, di come si siano conosciuti a un concerto di Tiziano Ferro e di come al posto di Filippo dovesse esserci un'altra persona. Si tratta di nonno Renzo, che purtroppo è deceduto. Un grande fan del gioco di Rai 1, che guardava costantemente con la nipote. Si erano "allenati" ma, purtroppo, non sono giunti in studio insieme.

