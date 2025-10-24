Affari Tuoi la storia di Alessandra commuove Stefano De Martino

Dilei.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano De Martino ci regala, ancora una volta, una puntata scoppiettante di Affari Tuoi. Dopo la presentazione del concorrente nell’anteprima – novità introdotta di recente – il conduttore ha presentato quello che è ormai la sua spalla comica nello show: Herbert Ballerina. Affari Tuoi, Alessandra per il Veneto. A giocare nella puntate del 24 ottobre di Affari Tuoi, Alessandra del Veneto con il pacco numero 20. La concorrente arriva da Vigodarzere, in provincia di Padova, ha una figlia, dirige un negozio di abbigliamento ed è legatissima alla sua famiglia. Con lei in studio il padre, ex autista di autobus, con cui ha un rapporto speciale. 🔗 Leggi su Dilei.it

affari tuoi la storia di alessandra commuove stefano de martino

© Dilei.it - Affari Tuoi, la storia di Alessandra commuove Stefano De Martino

Argomenti simili trattati di recente

affari tuoi storia alessandraAffari Tuoi, la storia di Alessandra commuove Stefano De Martino - Ad Affari Tuoi, Alessandra commuove Stefano De Martino e il pubblico con la sua storia fatta di coraggio e speranza. Lo riporta dilei.it

affari tuoi storia alessandraChi è Alessandra del Veneto, concorrente di Affari tuoi del 24 ottobre? - Chi è Alessandra del Veneto, concorrente di Affari tuoi del 24 ottobre? Riporta tag24.it

affari tuoi storia alessandraChi è Giovanni, papà di Alessandra del Veneto ad Affari tuoi - Nella puntata di venerdì 24 ottobre 2025 di Affari tuoi, i riflettori sono puntati su Alessandra, la concorrente in gara. Segnala tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Affari Tuoi Storia Alessandra