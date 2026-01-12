Aeroporto di Firenze | associazioni ambientaliste contro la nuova pista Annunciato ricorso al Tar

Da firenzepost.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattordici associazioni ambientaliste annunciano un ricorso al Tar contro il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze, che prevede la costruzione di una nuova pista. Nonostante le previsioni economiche per il 2025 e le dichiarazioni di Aeroporti Toscani, le organizzazioni evidenziano preoccupazioni ambientali legate alle conseguenze del potenziamento. La disputa riflette il confronto tra sviluppo infrastrutturale e tutela del territorio.

Nonostante i risulta economici del 2025 e le affermazioni di Aeroporti Toscani, attraverso Marco carrai, 14 associazioni ambientaliste presenteranno ricorso contro il progetto di potenziamento dell'aeroporto di Firenze con la nuova pista L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

aeroporto di firenze associazioni ambientaliste contro la nuova pista annunciato ricorso al tar

© Firenzepost.it - Aeroporto di Firenze: associazioni ambientaliste contro la nuova pista. Annunciato ricorso al Tar

Leggi anche: Prorogato il piano faunistico venatorio della Regione Abruzzo, ricorso al Tar delle associazioni ambientaliste

Leggi anche: Prato: la Provincia contro nuova pista aeroporto di Firenze. Valuta ricorso

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Aeroporto di Firenze: il “conflitto progettuale” è ancora aperto.

aeroporto firenze associazioni ambientalisteAeroporto: le associazioni presentano i ricorsi - Sono 14 le associazioni ambientaliste che hanno presentato ricorso contro la nuova pista dell’aeroporto di Peretola. piananotizie.it

aeroporto firenze associazioni ambientalisteAeroporto di Firenze, quattro i ricorsi presentati da comitati e associazioni per l’annullamento del decreto di Via - Sono quattro i ricorsi che lo Studio Legale Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati venerdì scorso ha notificato ai Ministeri e alle ... piananotizie.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.