Aeroporto di Firenze | associazioni ambientaliste contro la nuova pista Annunciato ricorso al Tar

Quattordici associazioni ambientaliste annunciano un ricorso al Tar contro il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze, che prevede la costruzione di una nuova pista. Nonostante le previsioni economiche per il 2025 e le dichiarazioni di Aeroporti Toscani, le organizzazioni evidenziano preoccupazioni ambientali legate alle conseguenze del potenziamento. La disputa riflette il confronto tra sviluppo infrastrutturale e tutela del territorio.

Aeroporto di Firenze, quattro i ricorsi presentati da comitati e associazioni per l’annullamento del decreto di Via - Sono quattro i ricorsi che lo Studio Legale Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati venerdì scorso ha notificato ai Ministeri e alle ... piananotizie.it

