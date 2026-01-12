Aeroporto di Firenze | associazioni ambientaliste contro la nuova pista Annunciato ricorso al Tar
Quattordici associazioni ambientaliste annunciano un ricorso al Tar contro il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze, che prevede la costruzione di una nuova pista. Nonostante le previsioni economiche per il 2025 e le dichiarazioni di Aeroporti Toscani, le organizzazioni evidenziano preoccupazioni ambientali legate alle conseguenze del potenziamento. La disputa riflette il confronto tra sviluppo infrastrutturale e tutela del territorio.
Nonostante i risulta economici del 2025 e le affermazioni di Aeroporti Toscani, attraverso Marco carrai, 14 associazioni ambientaliste presenteranno ricorso contro il progetto di potenziamento dell'aeroporto di Firenze con la nuova pista L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Aeroporto di Firenze: il “conflitto progettuale” è ancora aperto.
