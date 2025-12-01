Prato | la Provincia contro nuova pista aeroporto di Firenze Valuta ricorso
Nettamente contraria all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze. La Provincia di Prato la esprime attraverso una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio provinciale di Prato in una seduta straordinaria convocata ieri. A presentare il documento il gruppo consiliare Centrosinistra per la Provincia di Prato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
