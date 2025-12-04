cautano incontro informativo sulla prevenzione delle truffe agli anziani

Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa Negli ultimi anni le truffe ai danni degli anziani sono diventate una vera e propria piaga sociale. Approfittando della buona fede, della solitudine o della fragilità delle vittime, i malintenzionati mettono in atto raggiri sempre più sofisticati: finti tecnici, falsi operatori sanitari, telefonate ingannevoli, richieste di denaro da parte di presunti parenti in difficoltà. Contrastare questo fenomeno richiede informazione, vigilanza e un forte senso di comunità. Per questo gli incontri pubblici di prevenzione rivestono un ruolo fondamentale. Proprio per questo motivo, Martedì 9 dicembre alle ore 18, presso l’Oratorio Don Lorenzo Milani, si terrà un importante incontro informativo dedicato alla prevenzione delle truffe, con particolare attenzione alle tutele da adottare a protezione delle persone più fragili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

