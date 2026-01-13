Addio a Rolando Nannicini il cordoglio del mondo politico

È deceduto questa mattina Rolando Nannicini, 80 anni. Politico di lungo corso, ha ricoperto ruoli di rilievo nel centrosinistra, tra cui sindaco di Montevarchi e parlamentare. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo politico italiano, che si unisce al cordoglio per la sua figura e il suo contributo pubblico.

Si è spento questa mattina all'età di 80 anni Rolando Nannicini. Figura storica del centro sinistra, ha ricoperto il ruolo di sindaco di Montevarchi e poi di parlamentare. Il decesso è avvenuto in seguito a una lunga malattia mentre si trovava ricoverato all'ospedale della Gruccia del Valdarno.

Morte Rolando Nannicini, il cordoglio del presidente Giani - Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rolando Nannicini, spentosi questa mattina all’età di 80 anni dopo una lunga malattia ... msn.com

Politica: Simiani (Pd), cordoglio per la morte di Rolando Nannicini - Arezzo, 13 gennaio 2026 – Politica: Simiani (PD), cordoglio per l a morte di Rolando Nannicini "La scomparsa di Rolando Nannicini segna una perdita importante per i l Valdarno e per la Toscana. msn.com

