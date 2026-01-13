Addio a Rolando Nannicini il cordoglio del mondo politico

Da arezzonotizie.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto questa mattina Rolando Nannicini, 80 anni. Politico di lungo corso, ha ricoperto ruoli di rilievo nel centrosinistra, tra cui sindaco di Montevarchi e parlamentare. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo politico italiano, che si unisce al cordoglio per la sua figura e il suo contributo pubblico.

Si è spento questa mattina all'età di 80 anni Rolando Nannicini. Figura storica del centro sinistra, ha ricoperto il ruolo di sindaco di Montevarchi e poi di parlamentare. Il decesso è avvenuto in seguito a una lunga malattia mentre si trovava ricoverato all'ospedale della Gruccia del Valdarno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Morte Rolando Nannicini, il cordoglio del presidente Giani

Leggi anche: Politica: Simiani (Pd), cordoglio per la morte di Rolando Nannicini

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Addio a Rolando Nannicini Con lui se ne va un pezzo di storia della politica valdarnese.

addio rolando nannicini cordoglioAddio a Rolando Nannicini ex sindaco e parlamentare. Il presidente Giani: "Passione e competenza, lascia un vuoto in Toscana" - Addio a Rolando Nannicini, ex parlamentare e amministratore, sindaco di Montevarchi nel passato. corrierediarezzo.it

addio rolando nannicini cordoglioMorte Rolando Nannicini, il cordoglio del presidente Giani - Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rolando Nannicini, spentosi questa mattina all’età di 80 anni dopo una lunga malattia ... msn.com

addio rolando nannicini cordoglioPolitica: Simiani (Pd), cordoglio per la morte di Rolando Nannicini - Arezzo, 13 gennaio 2026 – Politica: Simiani (PD), cordoglio per l a morte di Rolando Nannicini "La scomparsa di Rolando Nannicini segna una perdita importante per i l Valdarno e per la Toscana. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.