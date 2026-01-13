Acea importante incarico per la ciociara Valentina Bracaglia

Valentina Bracaglia, laureata con lode in Ingegneria Gestionale presso l'Università Sapienza di Roma, è stata nominata Chief Financial Officer del Gruppo ACEA. Con una consolidata esperienza nel settore, assume questa importante posizione per contribuire alla strategia finanziaria e alla crescita dell'azienda. La sua nomina rappresenta un passo significativo nel percorso di sviluppo e innovazione del gruppo.

Valentina Bracaglia, laurea con lode in Ingegneria Gestionale all'Università Sapienza di Roma, è la nuova Chief Financial Officer del Gruppo ACEA. Nata nel 1988 a Frosinone, Bracaglia è entrata nel Gruppo ACEA a luglio 2023 in qualità di Responsabile Group Planning & Control.

