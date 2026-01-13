Valentina Bracaglia è la nuova cfo di Acea

Valentina Bracaglia è stata nominata nuova chief financial officer di Acea. Laureata con lode in ingegneria gestionale presso l’Università La Sapienza di Roma, porta con sé una consolidata esperienza nel settore finanziario e gestionale. La sua nomina rafforza il team di leadership del gruppo, puntando a un percorso di crescita e sviluppo sostenibile per l’azienda.

Valentina Bracaglia, laurea con lode in ingegneria gestionale all'Universita' La Sapienza di Roma e' la nuova chief financial officer del gruppo Acea. Nata nel 1988 a Frosinone, Bracaglia e' entrata nel gruppo Acea a luglio 2023 in qualita' di responsabile group Planning & control, ha poi assunto il ruolo di deputy chief financial officer da dicembre 2024, accompagnando l'evoluzione dei processi di pianificazione e controllo. All'interno del gruppo Acea e', inoltre, consigliere di amministrazione di Acque, Aquaser e Acea ATO2, contribuendo al rafforzamento della governance e al presidio economico-finanziario delle societa'.

