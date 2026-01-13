acea valentina bracaglia nuova chief financial officer

ACEA annuncia la nomina di Valentina Bracaglia come nuova Chief Financial Officer. Laureata con lode in Ingegneria Gestionale presso l’Università La Sapienza di Roma, Bracaglia porta con sé una consolidata esperienza nel settore finanziario e gestionale. La sua nomina mira a rafforzare la strategia economico-finanziaria del Gruppo, confermando l’impegno di ACEA verso una gestione efficace e sostenibile.

Valentina Bracaglia, laurea con lode in Ingegneria Gestionale all’ Università La Sapienza di Roma è la nuova Chief Financial Officer del Gruppo ACEA. Nata nel 1988 a Frosinone, Bracaglia è entrata nel Gruppo ACEA a luglio 2023 in qualità di Responsabile Group Planning & Control, ha poi assunto il ruolo di Deputy Chief Financial Officer da dicembre 2024, accompagnando l’evoluzione dei processi di pianificazione e controllo. All’interno del Gruppo Acea è, inoltre, Consigliere di Amministrazione di Acque S.p.A., Aquaser S.p.A. e Acea ATO2 S.p.A., contribuendo al rafforzamento della governance e al presidio economico-finanziario delle società. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

