Nouri Hedhili fermato per l’omicidio del migrante abbandonato a Taleggio | Un incidente È caduto dal tetto Chi indaga | Troppe contraddizioni

Nouri Hedhili è stato fermato con l'accusa di omicidio legato alla morte di un migrante a Taleggio. L’uomo sostiene che si sia trattato di un incidente, affermando di essere caduto dal tetto. Tuttavia, le versioni fornite finora sono risultate contraddittorie, generando dubbi sulla sua credibilità. Le indagini continuano per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Lui nega, parla di un incidente. Il problema è che, riguardo a quell'incidente, avrebbe fornito versioni diverse, il che mina gravemente la sua credibilità agli occhi degli inquirenti che lo accusano di omicidio volontario. Nouri Hedhili, 53enne di origini tunisine con regolare permesso di soggiorno, incensurato, è difeso dall'avvocato Simone Inno. Avrebbe genericamente parlato di una caduta. In una delle versioni fornite al pm Maria Esposito, che coordina le indagini dei carabinieri, Hedhili avrebbe raccontato che Hassan Matrid, 43 anni, egiziano, domenica mattina si trovava a casa sua a Verdellino per eseguire dei lavori.

