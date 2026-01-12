AIA il presidente Zappi inibito per 13 mesi dal TFN | accolta la richiesta della Procura Federale! Le motivazioni

Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di inibire il presidente dell'AIA, Zappi, per 13 mesi, accogliendo le richieste della Procura Federale. La sanzione deriva dalle pressioni esercitate su CAN C e D, nel rispetto delle normative sportive. La decisione evidenzia l'importanza del rispetto delle regole e della trasparenza all’interno del calcio italiano.

AIA, il TFN accoglie le richieste della Procura: sanzionato il presidente Zappi per le pressioni su CAN C e D.. Stop anche per Marchesi Un vero e proprio terremoto giudiziario ha investito nelle ultime ore i vertici del calcio italiano, scardinando gli equilibri di potere all’interno del mondo arbitrale. Il Tribunale Federale Nazionale (TFN) . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - AIA, il presidente Zappi inibito per 13 mesi dal TFN: accolta la richiesta della Procura Federale! Le motivazioni Leggi anche: Arbitri, il presidente dell’AIA Zappi è stato inibito per 13 mesi dal TFN: ecco la motivazione Leggi anche: Arbitri, la procura Figc chiede 13 mesi di inibizione per il presidente dell’Aia Zappi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il presidente dell'AIA Antonio Zappi inibito per 13 mesi. Sanzionato anche Emanuele Marchesi - La decisioni del Tribunale Federale Nazionale coinvolge anche uno dei componenti de comitato nazionale: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

#AIA scossa dalla sentenza: 13 mesi di stop per il presidente #Zappi Gli scenari - facebook.com facebook

Aia, il presidente #Zappi squalificato 13 mesi. Ma resterà presidente x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.