AIA il presidente Zappi inibito per 13 mesi dal TFN | accolta la richiesta della Procura Federale! Le motivazioni

Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di inibire il presidente dell'AIA, Zappi, per 13 mesi, accogliendo le richieste della Procura Federale. La sanzione deriva dalle pressioni esercitate su CAN C e D, nel rispetto delle normative sportive. La decisione evidenzia l'importanza del rispetto delle regole e della trasparenza all’interno del calcio italiano.

AIA, il TFN accoglie le richieste della Procura: sanzionato il presidente Zappi per le pressioni su CAN C e D.. Stop anche per Marchesi Un vero e proprio terremoto giudiziario ha investito nelle ultime ore i vertici del calcio italiano, scardinando gli equilibri di potere all’interno del mondo arbitrale. Il Tribunale Federale Nazionale (TFN) . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

