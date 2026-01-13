Nella zona di Massafra, una lite tra due giovani si è conclusa con l’omicidio di un uomo di 25 anni. Dopo una fuga notturna, i Carabinieri hanno avviato una vasta caccia all’uomo, che si è conclusa con l’arresto del presunto responsabile. La vicenda, ancora sotto indagine, evidenzia come un episodio di tensione possa sfociare in tragedia, portando alle conseguenze giudiziarie previste dalla legge.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Una lite degenerata in tragedia, una fuga disperata nella notte e una caccia all’uomo serrata e ininterrotta che si conclude con il fermo del presunto responsabile. È il bilancio delle drammatiche ore vissute a Massafra, teatro di un omicidio che ha scosso la comunità locale e acceso i riflettori sull’ennesimo episodio di violenza estrema. I fatti si sarebbero consumati nella tarda serata dell’11 gennaio 2026, in una contrada del comune jonico, dove un violento alterco tra due giovani di origine afgana, sarebbe degenerata improvvisamente. Al culmine del litigio, sotto gli occhi di diversi connazionali, un 27enne senza fissa dimora avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito il rivale, un 26enne richiedente protezione internazionale, infierendo con almeno due fendenti, uno alla nuca e uno al ginocchio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Accusa: omicidio di Massafra, 27enne in carcere Domenica sera ucciso un uomo di 25 anni

