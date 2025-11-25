Prato omicidio ai giardini | assolto il 17enne finito in carcere con l’accusa di aver ucciso Vladimr Lleshi
Il tribunale dei minori ha assolto il minorenne finito in carcere sei mesi fa con l'accusa di aver ucciso Vladimr Lleshi, albanese di 37 anni, l'8 maggio 2025 in un giardino pubblico di Prato. E' quanto stabilito nel processo in rito abbreviato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
