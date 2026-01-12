Omicidio a Massafra ucciso 25enne

Un giovane di 25 anni è deceduto ieri sera a Massafra a seguito di ferite da arma da taglio. Dopo il trasporto in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate, portando al decesso. L’evento ha suscitato attenzione nelle comunità locali, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Tarantini Time Quotidiano Un ragazzo di 25 anni è stato ucciso a coltellate, ieri sera a Massafra. il giovane trasportato in ospedale, è morto a causa delle ferite riportate. a diffondere la notizia è stato il quotidiano TarantoToday. Sul caso indagano i carabinieri, è caccia all'uomo

