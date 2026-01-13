Accoltellata in casa dall'ex compagno in Brianza | gravissima una donna di 31 anni

Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente da coltellate nell'abitazione di Muggió, in provincia di Monza, dall'ex compagno. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni critiche. Le forze dell'ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una donna di 31 anni è stata aggredita a coltellate in casa dall'ex a Muggió, in provincia di Monza. L'episodio si è verificato oggi, nel tardo pomeriggio.

