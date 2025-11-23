Napoli donna di 35 anni accoltellata sotto casa E’ gravissima
Quagliano (Napoli), 22 novembre 2025 – Donna accoltellata nel piazzale di casa a Qualiano (Napoli), i carabinieri cercano un uomo in fuga. Intorno alle 21:30, i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti nel parco Cerqua per una donna ferita. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, una 35enne è stata accoltellata più volte in varie parti del corpo, mentre era nel piazzale antistante la sua abitazione. A sferrare le coltellate, un uomo ancora sconosciuto. La vittima è stata portata in pericolo di vita all'ospedale di Giugliano. Indagini in corso per ricostruire la vicenda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
