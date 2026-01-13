Accoltellata in casa dal compagno che poi fugge a piedi e si costituisce | lei è gravissima Il figlio era con i genitori

Da leggo.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio di routine a Muggiò, Monza e Brianza, si è trasformato in una tragedia domestica. Una donna è stata accoltellata dal compagno, che poi si è costituito dopo aver fuggito a piedi. La vittima è in condizioni gravissime, mentre il figlio era presente con i genitori al momento dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per fare luce su quanto successo.

Un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in dramma a Muggiò, nella provincia di Monza e Brianza. Verso le 18:00 di martedì 13 gennaio, all'interno. 🔗 Leggi su Leggo.it

accoltellata in casa dal compagno che poi fugge a piedi e si costituisce lei 232 gravissima il figlio era con i genitori

© Leggo.it - Accoltellata in casa dal compagno che poi fugge a piedi e si costituisce: lei è gravissima. Il figlio era con i genitori

Leggi anche: Accoltellata in casa dal compagno che poi fugge a piedi e si costituisce: lei è gravissima. La coppia ha un figlio piccolo

Leggi anche: Accoltellata in casa dal compagno che poi fugge a piedi e si costituisce: lei è gravissima

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Marito accoltella la moglie, lei fugge gettandosi dalla finestra a Ventimiglia.

accoltellata casa compagno fuggeAccoltellata in casa dal compagno che poi fugge a piedi e si costituisce: lei è gravissima - Un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in dramma a Muggiò, nella provincia di Monza e Brianza. leggo.it

accoltellata casa compagno fuggeAccoltellata in casa dal compagno che poi fugge a piedi e si costituisce: lei è gravissima. La coppia ha un figlio piccolo - Un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in dramma a Muggiò, nella provincia di Monza e Brianza. leggo.it

accoltellata casa compagno fuggeMuggiò, donna accoltellata in casa dal compagno: è gravissima. Lui fugge a piedi, poi si costituisce. - In casa al momento del delitto ci sarebbe stato anche il bimbo di due anni della coppia ... milano.corriere.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.