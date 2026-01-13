Accoltellata in casa dal compagno che poi fugge a piedi e si costituisce | lei è gravissima La coppia ha un figlio piccolo

Una giornata di routine si è trasformata in tragedia a Muggiò, Monza e Brianza, dove una donna è stata accoltellata dal suo compagno in casa. Dopo l’attacco, l’uomo è fuggito a piedi e si è poi costituito. La vittima è in condizioni gravissime. La coppia ha un figlio piccolo; le autorità indagano sull’accaduto per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in dramma a Muggiò, nella provincia di Monza e Brianza. Verso le 18:00 di martedì 13 gennaio, all'interno. 🔗 Leggi su Leggo.it

