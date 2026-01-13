Accoltellata in casa dal compagno che poi fugge a piedi e si costituisce | lei è gravissima

Un pomeriggio di routine a Muggiò, nella provincia di Monza e Brianza, è stato sconvolto da un grave episodio di violenza domestica. Una donna è stata accoltellata in casa dal suo compagno, che successivamente si è dato alla fuga a piedi e si è costituito. La donna versa in condizioni gravissime. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

