Accoltellata in casa dal compagno che poi fugge a piedi e si costituisce | lei è gravissima

Un pomeriggio di routine a Muggiò, nella provincia di Monza e Brianza, è stato sconvolto da un grave episodio di violenza domestica. Una donna è stata accoltellata in casa dal suo compagno, che successivamente si è dato alla fuga a piedi e si è costituito. La donna versa in condizioni gravissime. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in dramma a Muggiò, nella provincia di Monza e Brianza. Verso le 18:00 di martedì 13 gennaio, all'interno. 🔗 Leggi su Leggo.it

