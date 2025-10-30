La Chiesa degli Artisti diventa Casa degli Artisti con Mediterraneo di Maverick Lo Bianco

Per un giorno, il 28 ottobre 2025, la storica Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma, si è trasformata simbolicamente nella Casa degli Artisti. Un evento unico, ideato da Never – The House of Artists, progetto fondato da Maverick Lo Bianco, con l’obiettivo di creare un punto di incontro tra arte, cultura e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

