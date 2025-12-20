La stazione si apre ai giovani artisti internazionali | nel sottopasso l' installazione degli artisti Veli Silver e Amos Angeles

Parma amplia il suo spazio culturale aprendo le porte a giovani artisti internazionali. A partire da lunedì 22 dicembre, nel sottopasso della stazione ferroviaria, sarà inaugurata l’installazione degli artisti Veli Silver e Amos Angeles. Questa iniziativa, realizzata dall’associazione Estatico Ets con il sostegno del Comune e in collaborazione con RFI, rappresenta un’opportunità per valorizzare l’arte contemporanea in città. La stazione si apre ai giovani artisti internazionali.

