Zelig fa 30 anni | lo show anche televisivo nato in viale Monza a Milano festeggia
Zelig compie 30 anni, un traguardo importante per uno degli spettacoli più longevi e riconoscibili del panorama italiano. Nato a Milano, in viale Monza, il suo successo si è consolidato nel tempo, attraversando diverse epoche e stili di intrattenimento. Questa ricorrenza celebra tre decenni di presenza nel mondo dello spettacolo, confermando la capacità di Zelig di rinnovarsi senza perdere la propria identità.
“Zelig” fa 30 anni. E allora si festeggia. Lo show in grado di attraversare generazioni, mode e linguaggi è riuscito nell'intento di mantenere sempre una propria identità. Così da lunedì 12 gennaio andrà in onda “Zelig 30”, in prima serata su Canale 5, la risata è celebrazione e a condurre le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
