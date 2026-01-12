Zelig fa 30 anni | lo show anche televisivo nato in viale Monza a Milano festeggia

Zelig compie 30 anni, un traguardo importante per uno degli spettacoli più longevi e riconoscibili del panorama italiano. Nato a Milano, in viale Monza, il suo successo si è consolidato nel tempo, attraversando diverse epoche e stili di intrattenimento. Questa ricorrenza celebra tre decenni di presenza nel mondo dello spettacolo, confermando la capacità di Zelig di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

“Zelig” fa 30 anni. E allora si festeggia. Lo show in grado di attraversare generazioni, mode e linguaggi è riuscito nell'intento di mantenere sempre una propria identità. Così da lunedì 12 gennaio andrà in onda “Zelig 30”, in prima serata su Canale 5, la risata è celebrazione e a condurre le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

30 anni di Zelig, Incontrada: «Programma senza tabù». Bisio: «Zalone? Ho fatto 30 milioni al cinema, ma i suoi 60 avrei voluto guadagnarli io»; Zelig, 'trent'anni di risate e nessuna censura'; Verissimo: Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e i 30 anni di Zelig Video; Zelig 30, da stasera in tv lo show celebrativo: anticipazioni, comici, ospiti, scaletta.

30 anni di “Zelig”: al via l’edizione celebrativa con i volti storici, dal Mago Forest a Aldo, Giovanni e Giacomo - Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono ancora una volta i padroni di casa del comic show creato da Gino & Michele ... iodonna.it