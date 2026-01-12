Zelig 30 anni | quante puntate durata e quando finisce

Zelig (30 anni) torna su Canale 5 per quattro nuove puntate, a partire da lunedì 12 gennaio 2026. La serie si concluderà lunedì 2 febbraio 2026. La durata di ogni puntata non è ancora stata ufficialmente comunicata, ma in genere il programma si aggira intorno ai 90 minuti. Questo speciale anniversario celebra tre decenni di comicità e intrattenimento, con un’edizione inedita e ricca di ospiti.

Quante puntate sono previste per Zelig (30 anni), lo show in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro nuove puntate: la prima lunedì 12 gennaio 2026; la quarta e ultima lunedì 2 febbraio 2026. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: lunedì 12 gennaio 2026. Seconda puntata: lunedì 19 gennaio 2026. Terza puntata: lunedì 26 gennaio 2026. Quarta puntata: lunedì 2 febbraio 2026. Durata. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Zelig (30 anni)? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,40 (circa) alle ore 23,58. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

