Belve | quante puntate durata e quando finisce 2025
. Quante puntate sono previste per la nuova stagione di Belve? La nuova edizione dello show condotto da Francesca Fagnani, che vede grandi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo raccontarsi in maniera inedita tramite le sue graffianti interviste, è composta da cinque puntate. Un’edizione che ci accompagnerà fino a quasi fine maggio, per un programma ormai cult di Rai 2, che va in onda in prima serata a partire dal 28 ottobre 2025 alle ore 21.20. In tutto sono previste 5 puntate. L’ultima è previste per il 25 novembre 2025. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare). 🔗 Leggi su Tpi.it
