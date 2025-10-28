Belve | quante puntate durata e quando finisce 2025

Tpi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Quante puntate sono previste per la nuova stagione di Belve? La nuova edizione dello show condotto da Francesca Fagnani, che vede grandi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo raccontarsi in maniera inedita tramite le sue graffianti interviste, è composta da cinque puntate. Un’edizione che ci accompagnerà fino a quasi fine maggio, per un programma ormai cult di Rai 2, che va in onda in prima serata a partire dal 28 ottobre 2025 alle ore 21.20. In tutto sono previste 5 puntate. L’ultima è previste per il 25 novembre 2025. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare). 🔗 Leggi su Tpi.it

belve quante puntate durata e quando finisce 2025

© Tpi.it - Belve: quante puntate, durata e quando finisce (2025)

Scopri altri approfondimenti

belve quante puntate durataBelve: quante puntate, durata e quando finisce (2025) - Belve: quante puntate, durata e quando finisce (2025) la nuova stagione del programma di Francesca Fagnani. Si legge su tpi.it

belve quante puntate durataBelve nuova stagione 2025, quante puntate sono e quando finisce - Il nuovo ciclo di Belve seguirà una programmazione settimanale fissa, con messa in onda ogni martedì in prima serata su Rai 2. Secondo napolike.it

belve quante puntate durataBelve, le anticipazioni del 28 ottobre: Fagnani realizza il sogno. Le confessioni di Rita De Crescenzo - Le anticipazioni e gli ospiti di “Belve” del 28 ottobre 2025: Francesca Fagnani torna con tre ospiti d’eccezione e la “presenza” di Maria De Filippi ... Riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Belve Quante Puntate Durata