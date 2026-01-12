Zancan | Fiorentina-Milan? I rossoneri hanno avuto grandi occasioni con Pulisic ma…

Federico Zancan, durante un intervento su Sky Sport, ha commentato la recente sfida tra Fiorentina e Milan. Il giornalista ha sottolineato le occasioni create dai rossoneri, in particolare con Pulisic, evidenziando aspetti tecnici e di gioco senza enfatizzare troppo. La sua analisi si focalizza sugli aspetti tattici e sulle opportunità mancate, offrendo un punto di vista equilibrato sulla partita tra le due squadre.

A parlare della sfida del Milan contro la viola di Vanoli è stato il giornalista Federico Zancan ai microfoni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Zancan: C'è ancora un che di incompiutezza nel Milan.

zancan fiorentina milan rossoneriZancan: "C'è ancora un che di incompiutezza nel Milan" - 1 la seconda partita consecutiva: prima a San Siro contro il Genoa e poi contro la Fiorentina all'Artemio Franchi. milannews.it

