Zancan | Fiorentina-Milan? I rossoneri hanno avuto grandi occasioni con Pulisic ma…

Federico Zancan, durante un intervento su Sky Sport, ha commentato la recente sfida tra Fiorentina e Milan. Il giornalista ha sottolineato le occasioni create dai rossoneri, in particolare con Pulisic, evidenziando aspetti tecnici e di gioco senza enfatizzare troppo. La sua analisi si focalizza sugli aspetti tattici e sulle opportunità mancate, offrendo un punto di vista equilibrato sulla partita tra le due squadre.

