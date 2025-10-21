Milan-Fiorentina Garbo | I rossoneri hanno vinto un match fondamentale Sul rigore dico che …

Il giornalista Daniele Garbo ha commentato la lotta scudetto in Serie A indicando l'Inter come squadra favorita per il titolo, per poi soffermarsi sulla vittoria del Milan contro la Fiorentina giunta secondo lui grazie ad un rigore che non c'era. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Garbo: “I rossoneri hanno vinto un match fondamentale. Sul rigore dico che …”

Approfondisci con queste news

Nuovo video: La CLASSIFICA! MILAN-Fiorentina 2-1, le VOSTRE pagelle! Guarda su YouTube: https://youtube.com/watch?v=pu_VGOOmHVY… #ACMilan #Calcio - X Vai su X

Il rigore dato a Milan-Fiorentina continua a far discutere: i tifosi sui social se la prendono con Gimenez - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Garbo punge i rossoneri: "Hanno vinto contro la Fiorentina per un rigore che non c'è" - 1 contro la Fiorentina, conquistando con merito la vetta della classifica di Serie A. Secondo milannews.it

Milan-Fiorentina 2-1, gol e highlights: doppio Leao, rossoneri in vetta - Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus ... Da sport.sky.it

Milan-Fiorentina, Marinelli smentisce Marelli: il rigore solleva un polverone. Duro sfogo di Pradè: “Scandaloso” - Il Milan batte la Fiorentina in rimonta grazie a un rigore generoso assegnato da Marinelli. Segnala sport.virgilio.it