Milan senti Ventura | I rossoneri hanno lasciato sei punti con le piccole ma…

Pianetamilan.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giampiero Ventura, ex commissario tecnico dell'Italia, e allenatore tra le altre, del Torino, si è soffermato sul momento del Milan per quanto riguarda la lotta scudetto: ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan senti ventura i rossoneri hanno lasciato sei punti con le piccole ma8230

© Pianetamilan.it - Milan, senti Ventura: “I rossoneri hanno lasciato sei punti con le piccole, ma…”

Contenuti che potrebbero interessarti

Ventura manda un messaggio al Milan di Allegri! - Segui le ultimissime sui rossoneri La corsa Scudetto si infiamma e le analisi degli addetti ai lavori si moltiplicano. Da milannews24.com

Milan, grandi manovre a centrocampo: Xhaka vuole i rossoneri - Proprio nelle ore in cui Tijani Reijnders ha fatto il proprio debutto con il Manchester City, il Milan ha accelerato sul mercato per ricostruire il suo centrocampo. Scrive sportmediaset.mediaset.it

milan senti ventura rossoneriMilan, senti il rossonero: messaggio chiarissimo per Allegri - A poche ore dalla sfida di Parma, un rossonero manda un messaggio ad Allegri: avete sentito le parole del giocatore? Si legge su spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Senti Ventura Rossoneri