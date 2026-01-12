Zalone Buen Camino a un passo dal record di incassi di Quo Vado? e Avatar

Checco Zalone si avvicina a raggiungere il record di incassi di Quo Vado? e Avatar con il suo nuovo film, Buen Camino. Il sesto lungometraggio dell’attore e regista italiano sta ottenendo risultati notevoli, avvicinandosi al traguardo dei più grandi successi commerciali nel panorama cinematografico nazionale. Un traguardo che conferma la popolarità e l’apprezzamento del pubblico nei confronti delle sue produzioni.

Checco Zalone si prepara a riscrivere il libro dei record del cinema italiano. Il suo Buen Camino, sesto lungometraggio della sua carriera, si appresta a diventare il film più redditizio di sempre nel nostro Paese. Con altri 2,1 milioni di euro guadagnati domenica 11 gennaio, è infatti salito all'incredibile cifra di 65.292.956 complessivi: secondo i dati Cinetel è ora a poco più di 70 mila euro di distanza da Quo Vado?, sempre con protagonista il comico pugliese, ad oggi il film italiano con i maggiori incassi della storia. Un gap che verrà, con ogni probabilità, colmato già lunedì 12 e che lo avvicinerà ancor di più al primato di 68.

