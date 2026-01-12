Real Madrid Xabi Alonso non è più l’allenatore

Il Real Madrid ha comunicato oggi, 12 gennaio, la separazione da Xabi Alonso, che non ricoprirà più il ruolo di allenatore della squadra. La decisione segna un cambiamento nella guida tecnica del club, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento. Questo annuncio rappresenta un passaggio importante per il futuro della squadra e la sua pianificazione sportiva.

(Adnkronos) – Xabi Alonso non è più l'allenatore del Real Madrid. I blancos annunciano oggi 12 gennaio il divorzio dall'allenatore. "Il Real Madrid Cf annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra", si legge nella nota, diffusa all'indomani . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Terremoto Real Madrid, cacciato Xabi Alonso! Florentino ha scelto il nuovo allenatore, ecco chi è - Fatale il ko in Supercoppa, il progetto post Ancelotti fallisce dopo pochi mesi. tuttosport.com