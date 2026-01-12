Xabi Alonso lascia il Real Madrid

Il Real Madrid ha annunciato l'addio di Xabi Alonso come allenatore, a seguito della sconfitta in Supercoppa spagnola contro il Barcellona. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club con effetto immediato. Questa notizia segna un cambiamento importante per il team, mentre si attendono eventuali sviluppi sulle future strategie tecniche e sulla guida della squadra.

2026-01-12 19:35:00 Il web non parla d’altro: L’allenatore dei Blancos ha lasciato il suo incarico dopo la sconfitta in Supercoppa spagnola contro il Barcellona Il Real Madrid ha confermato la partenza dell’allenatore Xabi Alonso con effetto immediato. Il 44enne è stato in carica per soli otto mesi, ma ha attraversato un periodo difficile alla guida dei giganti spagnoli. Il Real era alla fine della sconfitta nella Supercoppa spagnola contro i rivali del Barcellona domenica sera, una partita che si è rivelata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per l’ex allenatore del Bayer Leverkusen. Alonso, che ha sostituito Carlo Ancelotti la scorsa estate, parte dopo aver diretto 34 partite in tutte le competizioni, vincendone 24, ma con la pressione crescente nelle ultime settimane dopo una serie di risultati negativi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

