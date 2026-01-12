Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente la separazione da Xabi Alonso, conseguente alla recente sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona in Arabia Saudita. La decisione, comunicata attraverso una nota ufficiale, segna un cambiamento importante nella gestione tecnica del club, senza però specificare i dettagli dell’eventuale esonero. La scelta arriva in un momento di riflessione dopo un risultato che ha suscitato attenzione tra tifosi e media.

Il club spagnolo lo ha appena comunicato con una nota ufficiale, non parlando tuttavia di esonero Ribaltone incredibile in casa Real Madrid! Dopo la cocente sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, l’ennesima, contro il Barcellona, Xabi Alonso non è più l’allenatore dei Blancos. Nelle ultime settimane i risultati non positivissimi avevano fatto scricchiolare le cose a Chamartin e la decisione definitiva della società è arrivata in seguito appunto al mancato trofeo. Anche se la nota ufficiale non parla di esonero. Xabi Alonso (Ansafoto) – calciomercato.it A comunicarlo pochissimi minuti fa lo stesso club con un comunicato: “Il Real Madrid C. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Real Madrid, è UFFICIALE: Xabi Alonso lascia dopo il ko in Supercoppa

Leggi anche: Il Real Madrid scricchiola: Xabi Alonso a rischio dopo il ko in Supercoppa. E a Barcellona infieriscono

Leggi anche: Champions League, notte di fuoco per il Real Madrid dopo il ko col Celta: Xabi Alonso ora rischia davvero

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Real Madrid è lui l’obiettivo numero uno per la prossima stagione | nome che non ti aspetti nella lista dei Blancos! Novità; Marca rivela i piani di mercato del Real Madrid per gennaio ed è una buona notizia per il Barcellona; Per vincere al Real Madrid Xabi Alonso è passato ad un calcio paleolitico El Mundo.

Mbappé al Real Madrid: il comunicato ufficiale - hanno raggiunto un accordo in base al quale sarà un giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni". corrieredellosport.it

Cronache di spogliatoio. . Raphinha è un calciatore TO-TA-LE, con una doppietta ha spazzato via il Real Madrid in finale di Supercoppa di Spagna. Merita il Pallone d’Oro E sì @marcocattaneoof... ecco a te il reel! a cura di @giacomo_brunetti Tutta la Su - facebook.com facebook

Supercoppa di Spagna al Barcellona. 3-2 al Real Madrid, decide Raphinha x.com