Wta Guangzhou 2025 Cocciaretto batte Parry e avanza agli ottavi di finale

20 ott 2025

Elisabetta Cocciaretto avanza agli ottavi di finale del torneo Wta 250 sul cemento di Guangzhou in Cina. La tennista azzurra, numero 95 nell’ultimo ranking mondiale Wta, ha battuto nel suo match dei sedicesimi di finale la francese Diane Parry (n. 125) dopo una maratona di 2 ore e 44 minuti con il punteggio di 6-4, 6-7 (9-7), 6-2. Nel prossimo turno, la 24enne marchigiana affronterà la cinese Xiyu Wang (n. 163). Cocciaretto avanza a Guangzhou.? Xiyu Wang @BMWItalia pic.twitter.comsuZnkMHBrV — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) October 20, 2025 La partita. Un match combattuto e ricco di colpi di scena quello tra Cocciaretto e Parry. 🔗 Leggi su Lapresse.it

