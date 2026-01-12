Wrestling Show RWA ‘New Era’ | Leon Chiro è il nuovo re di Roma

Il Wrestling Show RWA ‘New Era’ ha visto Leon Chiro laurearsi come nuovo “re di Roma” durante un evento che ha segnato una svolta per il wrestling professionistico nella capitale. Organizzato dalla RWA Rome Wrestling Academy, l’evento ha riunito 40 lottatori provenienti dall’Italia e dall’estero, tutti impegnati a contendere il Trofeo ‘RWA New Era’. Questa competizione rappresenta un passo importante nel rilancio e nella crescita del wrestling in Italia.

Una nuova era per il Wrestling professionale di Roma. Era l’obiettivo, centrato, della RWA Rome Wrestling Academy, che ha portato sul ring al Palatorrino 40 lottatori provenienti da ogni parte del Paese e del mondo ma soprattutto dalla Capitale a sfidarsi per conquistare la cintura, il Trofeo ‘RWA New Era’, un evento dal valore storico per il rilancio del Wrestling in Italia. La musica, la passione, l’amicizia, la forza (non solo fisica) e l’inclusione hanno portato al successo di questo show sportivo che ha coinvolto tutti i partecipanti sia sul ring che sugli spalti. Il ring al centro del palazzetto del Torrino, Eur, è diventato anche il palco dal quale, insieme ai lottatori, rapper come Tormento, i Flaminio Mafia e molti altri hanno cantato e ballato e interagito con i wrestler, creando uno spettacolo unico nel suo genere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

