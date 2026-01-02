RWA – New Era | al Palatorrino il grande Wrestling internazionale

Il Palatorrino di Roma si prepara ad accogliere un evento di Wrestling internazionale l’11 gennaio 2025. “RWA – New Era” rappresenta una nuova fase per il grande circuito di wrestling, offrendo agli appassionati un’occasione unica di assistere a incontri di livello mondiale. L’appuntamento promette un’esperienza di qualità in un ambiente dedicato agli amanti di questa disciplina, consolidando la posizione di Roma come centro di eventi sportivi di rilievo.

Roma, 2 gennaio 2025 – Il grande Wrestling internazional e l’11 gennaio scatenerà il Palatorrino di Roma. ‘RWA – New Era’ è uno show che coniuga sport, intrattenimento e musica, uno spettacolo vero e proprio, inclusivo e accessibile a tutti. L’iniziativa è promossa dalla Rome Wrestling Academy (RWA), realtà storica attiva sul territorio romano dal 2008, in collaborazione con Personal Best, con il supporto dell’Ente di Promozione Sportiva AICS Roma, riconosciuto dal CONI e con il patrocinio di Roma Capitale. Il progetto sportivo – Wrestling Live Show 2026” rappresenta un’iniziativa di rilievo nel panorama sportivo e culturale romano, finalizzata alla promozione del pro wrestling come sport-spettacolo educativo, inclusivo e accessibile a un pubblico eterogeneo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

LA SFIDA É STATA ACCOLTA A Roma 11 Gennaio 26 al Palatorrino avremo la difesa dei Titoli di Coppia della @prowrestlingcyprus con i Campioni in carica @roccogarzya e @thefabioromano contro @vp_dozer_prowrestler e @ilsanziopadre 11 Ge - facebook.com facebook