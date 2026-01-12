RISULTATI | RWA New Era 11.012025

Il 11 gennaio 2025 si è svolto a Roma l’evento RWA “New Era”, con un match dark tra FantaSweet (Gianluca Vitale e Rede) e Anthony Vecchio con Aaron Ortiz. La serata ha visto protagonisti atleti pronti a sfidarsi in un contesto di sport e spettacolo. Di seguito i risultati principali dell’appuntamento, che conferma l’impegno e la crescita della federazione in ambito wrestling.

I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Roma: RWA "New Era" Domenica 11 Gennaio – Roma Dark Match FantaSweet (Gianluca Vitale & Rede) battono Anthony Vecchio & Aaron Ortiz. RWA Championship Tournament – Semifinali Fabio Ferrari batte Luke Astaroth e accede alla finale. Intergender Match Max Peach batte B3cca. 3-Way Match* Eden batte Emily Ramirez e Camilla. PWC Tag Team Championship The Lions Pride (Rocco Garzya & Fabio Romano) (c) battono Ivan Sanzio & VP Dozer e mantengono i Titoli. RWA Championship Tournament – Semifinali Leon Chiro batte Christian Gladio e accede alla finale.

