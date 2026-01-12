Volterra | dopo 37 anni di servizio va in congedo il luogotenente Iozzi

Dopo 37 anni di servizio, il Luogotenente Carica Speciale Flavio Iozzi lascia il comando della Stazione dei Carabinieri di Volterra. L'Arma e la comunità locale ringraziano Iozzi per il suo impegno e dedizione nel tutela della sicurezza pubblica, salutandolo con rispetto e riconoscenza per il ruolo svolto nel tempo.

ALLERTA GHIACCIO ALTA VAL DI CECINA - Dopo la nevicata di questa mattina, il sindaco del Comune di Volterra e e quello de Comune di Montecatini Val di Cecina hanno chiuso tutte le scuole nei propri territori per la giornata di domani, mercoledì - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.