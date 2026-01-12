Volterra | dopo 37 anni di servizio va in congedo il luogotenente Iozzi

Dopo 37 anni di servizio, il Luogotenente Carica Speciale Flavio Iozzi lascia il comando della Stazione dei Carabinieri di Volterra. L'Arma e la comunità locale ringraziano Iozzi per il suo impegno e dedizione nel tutela della sicurezza pubblica, salutandolo con rispetto e riconoscenza per il ruolo svolto nel tempo.

L'Arma dei Carabinieri e la comunità di Volterra salutano il Luogotenente Carica Speciale Flavio Iozzi, comandante della Stazione Carabinieri di Volterra, che si congeda dopo 37 anni di onorato servizio.La sua carriera, un esempio di dedizione e fedeltà, ha rappresentato un pilastro di sicurezza. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

