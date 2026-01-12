Volley la Rossopomodoro Palermo cede in casa alla Sicily Villafranca Tirrena

Nella dodicesima giornata del campionato di Serie B maschile di volley, la Rossopomodoro Palermo ha perso in casa contro Sicily Villafranca Tirrena con il risultato di 1-3. La partita si è disputata nel girone H, con parziali di 25-19, 23-25, 16-25 e 14-25. Un risultato che ha segnato un passo falso per la squadra palermitana in questa fase della stagione.

Il nuovo anno non porta bene alla Rossopomodoro Volo Palermo che – nella dodicesima giornata del campionato di Serie B maschile di volley, girone H – è stata sconfitta in casa dalla Sicily di Villafranca Tirrena col punteggio di 1-3 (parziali 25-19, 23-25, 16-25, 14-25). Doveva essere la partita. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

