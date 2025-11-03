Volley sconfitta e rimpianti per la Rossopomodoro Palermo
La Rossopomodoro Volo Palermo mette in campo orgoglio e determinazione, ma non basta - nella quarta giornata del campionato di Serie B maschile di volley (girone H) - per tenere testa alla Tiesse Letojanni che si impone al Palasport “Letterio Barca” col punteggio di 3-1 (parziali 29-27, 25-21. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sconfitta per la Igor Volley, che al PalaIgor non riesce a superare la Savino Del Bene Scandicci. Due set di grandissimo livello delle azzurre, che capitolano nel terzo set dopo aver recuperato e portato la sfida ai vantaggi. Alla lunga, però, viene fuori la qualit - facebook.com Vai su Facebook
Volley, la Rossopomodoro Palermo cerca punti a Letojanni - Impegno difficile dopo tre ko consecutivi, ma c’è tanta voglia di cambiare rotta ... palermotoday.it scrive