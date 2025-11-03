Volley sconfitta e rimpianti per la Rossopomodoro Palermo

3 nov 2025

La Rossopomodoro Volo Palermo mette in campo orgoglio e determinazione, ma non basta - nella quarta giornata del campionato di Serie B maschile di volley (girone H) - per tenere testa alla Tiesse Letojanni che si impone al Palasport “Letterio Barca” col punteggio di 3-1 (parziali 29-27, 25-21. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

