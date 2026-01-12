Ecco le migliori italiane della 19ª giornata di Serie A1 femminile di volley. Tra le protagoniste, Nicole Piomboni e Nervini si distinguono per l’efficacia e la costanza nelle rispettive posizioni. La loro performance conferma il talento delle giovani atlete italiane, che contribuiscono in modo determinante al livello della competizione. Un approfondimento sul loro rendimento permette di apprezzare il valore crescente delle giovani promesse del volley femminile italiano.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 19ª GIORNATA DI SERIE A1. NICOLE PIOMBONI: Che sia una osservata speciale di Velasco è risaputo ma qui andiamo oltre perchè sta tenendo una continuità ad alti livelli molto interessante. A Cervia, a due passi da casa, fatica un po’ in ricezione ma chiude la sua prova con 22 punti, il 50% in attacco e un muro. Se una delle big volesse puntarci. STELLA NERVINI: Per mettere paura a Conegliano si prende una schiacciatrice molto giovane e la si fa picchiare duro contro il muro più forte del mondo. Qualcosa potrebbe succedere, ed è successo a Chieri con la campionessa del mondo che continua a stupire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 19a giornata di A1. Piomboni e Nervini: giovani al potere in banda!

