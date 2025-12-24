Volley le migliori italiane della 15ma giornata di A1 Giovani azzurre crescono | Eze Adigwe e Nervini protagoniste

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 16ª GIORNATA DI SERIE A1. STELLA NERVINI: Devastante, come al solito. Fa ammattire muro e difesa di Novara, non una squadra qualunque, mettendo a terra ben 19 palloni. 59% di positività in ricezione, 45% in attacco e un ace per lei. LOVETH OMORUYI: Che partita della schiacciatore azzurra che contribuisce a piegare la resistenza di Milano con23 punti all’attivo, il59% in attacco, il 45% in ricezione e un ace. CHIDERA EZE: Passa dalle mani dell’alzatrice azzurra la vittoria del riscatto con Bergamo che ha appena salutato Parisi ed è stata affidata a Cervellin. Una prova di sostanza dell’alzatrice orobica che conferma il suo feeling con Kipp ma innesca spesso e volentieri le centrali mandando in tilt il muro rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it

