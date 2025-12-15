Volley femminile le migliori italiane della 14a giornata di A1 Pietrini come ai bei tempi Nervini sempre protagonista

Nella 14ª giornata di Serie A1 femminile, le atlete italiane si sono distinte per prestazioni di rilievo. Pietrini ha dimostrato nuovamente il suo talento, mentre Nervini si è confermata protagonista, contribuendo alla vittoria di Chieri con prestazioni decisive in attacco, ricezione e muro. Ecco le migliori italiane di questa giornata di volley femminile.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 14ª GIORNATA DI SERIE A1. STELLA NERVINI: Sempre protagonista. Contribuisce alla vittoria di Chieri con 15 punti, il 59% in ricezione, il 52% in attacco e 2 muri. Continuità straordinaria. ILARIA SPIRITO: Gran partita del libero di Chieri che chiude il suo match con il 78% in ricezione e con alcune difese da applausi che caricano tutta la squadra GAIA GIOVANNINI: Per quattro set gioca su buoni livelli, poi scende nel tie break ma fino a quel momento 12 punti con un ottimo 57% in ricezione e il 47% in attacco con due muri e un ace. SARA BONIFACIO: Ottima prova della centrasle di Novara che mette a segno 14 punti con il 64% in attacco, tre muri e due ace.

