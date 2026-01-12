Volley A2 Virtus Aversa devastante | 3-0 al Cantù normanni saldi al quarto posto

Nel campionato di Volley A2, Virtus Aversa si impone con autorevolezza sul Cantù, chiudendo la partita in meno di un'ora con un risultato di 3-0. La squadra aversana mantiene saldo il quarto posto in classifica, dimostrando una prestazione convincente e senza grandi difficoltà. Una vittoria significativa che conferma la buona forma dei normanni in questa stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Al PalaJacazzi gara senza storia tra Virtus Aversa e Campi Reali Cantù, vittoria dei normanni per 3-0 in meno di un’ora di gioco. Parziali netti, superiorità evidente e il gruppo di coach Graziosi che adesso deve subito mettere nel mirino la gara con Prata di Pordenone, lì il livello si alza e non di poco. PRIMO SET. Tantissimo equilibrio nelle prime battute della partita, il primo +2 arriva con l’ace di Volpato, aiutato dal nastro (9-7). Sul successivo primo tempo vincente di Mattei (10-7), coach Zingoni ferma il gioco per il primo time-out. Nuovo ace di Volpato, poi diagonale di Tallone e il tabellone dice 12-7. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

