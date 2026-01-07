Volley A2 Virtus Aversa | normanni quarti al giro di boa grande ottimismo per il ritorno

La Virtus Aversa si avvicina alla seconda parte della stagione di serie A2 con un bilancio positivo. Concludendo il girone di andata al quarto posto a quota 26 punti, la squadra mostra un percorso solido e una buona crescita. L’ottimismo è crescente in vista del ritorno in campo, con l’obiettivo di mantenere e migliorare la posizione. Un momento di riflessione e di preparazione per affrontare le sfide future con determinazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Bilancio positivo in serie A2 per la Virtus Aversa che ha chiuso il girone di andata al quarto posto a quota 26 e si appresta ad iniziare il cammino dopo il giro di boa con grande entusiasmo. I normanni sono reduci dallo sfortunato ko casalingo contro Siena (2-3), ma la sconfitta ha portato in dote ai ragazzi di coach Graziosi il punto che serviva disputare i quarti di finale di Coppa Italia tra le mure amiche del PalaJacazzi. Nelle 13 gare disputate la Virtus Aversa ha vinto in otto occasioni perdendo cinque volte, un bottino di tutto rispetto che consente al club del presidente Di Meo di essere in piena lotta per le posizioni che contano.

