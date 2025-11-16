Volley A2 Virtus Aversa | non basta una prova di carattere la Rinascita Lagonegro si impone al quinto set
Tempo di lettura: 4 minuti La Virtus Aversa va sotto di 2 set, tenta l’impresa, porta la contesa al tie-break ma poi ‘crolla’ nel quinto parziale lasciando la vittoria agli avversari della Rinascita Lagonegro. In trasferta al PalaSport Villa d’Agri di Marsicovetere i normanni di coach Tomasello soffrono la grinta della squadra lucana e tornano a casa con un solo punticino che comunque muove la classifica e deve essere da sprono per il prossimo match. Domenica prossima, alle ore 18, si torna al PalaJacazzi. C’è la sfida alla vicecapolista Abba Pineto. Servirà il grande pubblico, il palazzetto dovrà essere una bolgia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
