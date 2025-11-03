vogue italia e gq italia celebrano lo stile e la cultura delle montagne italiane nella dolce vita in montagna

Dolce vita è la storia di un binomio diventato icona culturale, ancora utilizzato, oggi, per evocare quel contesto romantico, glamour, divertente, elegante già proiettato al futuro che è stato in grado di muoversi tra epoche differenti. Due parole come due brand, Vogue e GQ, che adesso uniscono le forze – per la prima volta in Italia – per celebrare lo stile e l’heritage che avvolge le nostre montagne con Dolce Vita in Montagna, una lineup di contenuti ed esperienze che ridefinisce lo stile a Milano. È nell’ambito di questa collaborazione che Vogue Italia e GQ organizzeranno un palinsesto di contenuti e format nuovi o già noti, adattati al fascino caratteristico e più contemporaneo dell'après-ski. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

