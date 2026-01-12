Visita a sorpresa | Papa Leone riceve il premio Nobel Machado

In una visita a sorpresa, Papa Leone XIV ha incontrato il Premio Nobel per la pace Maria Corina Machado. Recentemente, il pontefice ha espresso il suo sostegno al Venezuela, sottolineando l'importanza di promuovere la pace, la giustizia e la sovranità nazionale. Questo incontro testimonia l'attenzione della Chiesa e delle istituzioni internazionali verso le questioni di stabilità e diritti nel paese sudamericano.

In tarda mattinata Papa Leone XIV ha incontrato il Premio Nobel per la pace Maria Corina Machado. Di recente il pontefice ha parlato del Venezuela, l'ultima volta lo scorso 4 gennaio nel corso dell'Angelus: "Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese". In quell'occasione il santo padre aveva anche chiesto di rispettare "i diritti umani e civili di ognuno e di tutti", lavorando per "costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia, con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

