Papa Leone riceve a sorpresa Maria Corina Machado

Papa Leone XIV ha ricevuto a sorpresa Maria Corina Machado durante una delle sue udienze mattutine. Il suo nome è apparso improvvisamente nell’elenco delle persone da incontrare, senza preavviso o annunci ufficiali. Questo incontro inaspettato ha suscitato curiosità e attenzione, sottolineando l’imprevedibilità degli incontri papali e l’importanza di momenti di dialogo inattesi.

