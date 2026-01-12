Papa Leone riceve a sorpresa Maria Corina Machado
Papa Leone XIV ha ricevuto a sorpresa Maria Corina Machado durante una delle sue udienze mattutine. Il suo nome è apparso improvvisamente nell’elenco delle persone da incontrare, senza preavviso o annunci ufficiali. Questo incontro inaspettato ha suscitato curiosità e attenzione, sottolineando l’imprevedibilità degli incontri papali e l’importanza di momenti di dialogo inattesi.
Senza preavviso il suo nome è comparso nell’elenco delle numerose udienze che Papa Leone XIV avrebbe avuto nella mattina. E nel mezzo della crisi venezuelana, Maria Corina Machado, leader dell’opposizione nel paese sudamericano, e premio Nobel per la Pace lo scorso anno, è giunta al Palazzo Apostolico per incontrare il Santo Padre. Dal 3 gennaio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Marìa Corina Machado a sorpresa da Papa Leone. In settimana dovrebbe incontrare Trump
Leggi anche: Papa Leone XIV riceve Maria Corina Machado, la leader dell’opposizione in Venezuela e premio Nobel per la Pace in Vaticano
Eccellenza. Fratres Perignano, stop inatteso. Montespertoli successo a sorpresa.
Papa Leone XIV al Senato (a sorpresa)/ Pranzo fuoriprogramma, mostra sulla Bibbia e incontro con La Russa - Parolin) al Senato: cos'è successo e come è andato il breve incontro con Ignazio La Russa L’IMPROVVISATA DI PAPA LEONE XIV AL SENATO: DAL ... ilsussidiario.net
#Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano Maria Corina #Machado x.com
#Venezuela La Premio Nobel per la Pace #Machado ha incontrato questa mattina #Papa Leone. L'attivista è stata la maggiore oppositrice di Maduro: dopo la cattura aveva chiesto l'immediata liberazione dei prigionieri politici e si era detta pronta a rientrare - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.