papa leone riceve a sorpresa maria corina machado

Da ildifforme.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ha ricevuto a sorpresa Maria Corina Machado durante una delle sue udienze mattutine. Il suo nome è apparso improvvisamente nell’elenco delle persone da incontrare, senza preavviso o annunci ufficiali. Questo incontro inaspettato ha suscitato curiosità e attenzione, sottolineando l’imprevedibilità degli incontri papali e l’importanza di momenti di dialogo inattesi.

Senza preavviso il suo nome è comparso nell’elenco delle numerose udienze che Papa Leone XIV avrebbe avuto nella mattina. E nel mezzo della crisi venezuelana, Maria Corina Machado, leader dell’opposizione nel paese sudamericano, e premio Nobel per la Pace lo scorso anno, è giunta al Palazzo Apostolico per incontrare il Santo Padre. Dal 3 gennaio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

