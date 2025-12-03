San Francisco contro Nestlé e Coca-Cola
2.06 San Francisco ha intentato causa contro 10 produttori di alimenti ultraprocessati, accusandoli di aver "creato una crisi di salute pubblica con prodotti dannosi e addictivi, sostenendo costi sanitari pubblici per obesità, diabete e malattie correlate". Le aziende citate includono Kraft,Heinz Coca-Cola, Nestlé USA, Kellogg,PepsiCo, General Mills, Mars, ConAgra, Post Holdings e Mondelez.La città punta su violazioni di leggi californiane in merito alla pubblicità ingannevole e al disturbo pubblico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
