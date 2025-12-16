Fiamma olimpica in città in piazza Vittorio Emanuele lo show di Coca Cola nel villaggio polivalente
In piazza Vittorio Emanuele, l'evento dedicato alla fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 prende vita con uno spettacolo firmato Coca-Cola. Il villaggio polivalente si anima di colori, musica e emozioni, diventando il fulcro della tappa agrigentina del viaggio olimpico. Un’occasione per celebrare lo spirito delle Olimpiadi e coinvolgere la comunità locale in un momento di grande festa.
Sarà lo spettacolo firmato Coca-Cola uno degli elementi che rappresentano il cuore pulsante della tappa agrigentina del viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Dalle 17 piazza Vittorio Emanuele ospiterà un evento aperto al pubblico che accompagnerà l’arrivo della fiamma con il. Agrigentonotizie.it
