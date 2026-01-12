Villa Vagliasindi | colazione con la ' Santuzza'
Villa Vagliasindi apre le sue porte durante la notte più attesa dai Catanesi per un evento speciale: “Colazione con la Santuzza”. In collaborazione con Sicilia Gaia e B&B Ca’ De Andreas, questa iniziativa offre un’opportunità unica di vivere un momento di tradizione e cultura in un’atmosfera suggestiva. Un’esperienza autentica pensata per scoprire le radici della festa e assaporare i sapori della Sicilia.
Sicilia Gaia in collaborazione con B&B Ca' De Andreas organizzano "colazione con la Santuzza a Villa Vagliasindi" un'apertura straordinaria nel corso della notte più attesa dai Catanesi. Le porte apriranno alle 03.30 del mattino per attendere insieme i famosi e caratteristici fuochi del Borgo.
